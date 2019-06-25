25.06.2019 13:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin. Bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı"
-"Terörist başının kamuoyuna yaptığı açıklamalar; örgüt içinde politikada ve bölge politikasında ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının işaretleridir. DEAŞ'ı diriltmeye yönelik oyunları bozuyoruz"
-" Doğu Akdeniz 'de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye 'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz"
-"Geçmişte bizim böyle sondaj, arama-tarama gemilerimiz yoktu. Ancak kiralama sistemiyle dünyadan bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin. Ama şimdi hem arama hem sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu gemilere sahip olduk. Bu gemilerimizle birlikte biz Doğu Akdeniz'de bu çalışmaları sürdürmeye başladık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin.
Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz , Yunanistan , Recep Tayyip Erdoğan , Politika

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