Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

04.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:11Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi kapsamında, Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşmelerinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Hükümet, Londra, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:08 TBMM Genel Kurulu - Haberler
19:08 Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı - Haberler
19:07 TBMM'de tartışma - Haberler
18:57 Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu - Haberler
18:56 Sultanbeyli'de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:22:12