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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'den yurda döndü.

06.12.2019 01:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:12Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği 'den yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TRK", saat 00.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.
Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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