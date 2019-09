Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasları kapsamında önce ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti, ardından da Doğu-Batı Enstitüsü tarafından JW MArriott Essex House New York Otel'de düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı. Erdoğan daha sonra ise Hilton Midtown Otel'de ABD Müslüman Toplumu'nun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Bugünkü temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk,soydaş ve Müslüman toplumu ile bir araya geliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA