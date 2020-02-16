Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman yatırım zamanıdır (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. etap açılış törenini gerçekleştirdi. Pendik'teki açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Tekonopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Metin Yerebakan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek. Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır. Geçen sene uygulamaya başladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na gelen talep ümit verici seviyededir. Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor" dedi.

Erdoğan, "Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım iklimi canlanmaya başladı. Otomobilden konuta her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven atıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un fethi öncesi yaşanan Kanlı Ay tutulması esnasında gökyüzü haritası işlenmiş, cam fanus içerisinde; gök cisimlerinin ufuk çizgisine göre konumunu ölçmek için Müslüman bilim adamları tarafından keşfedilen usturlab ile Roketsan tarafından geliştirilmiş, günümüz teknolojisinde aynı amaçla kullanılan ataletsel seyrüsefer ölçüm sistemi, küresel konumlama sistemi ve elektro-optik yıldız takip sistemi hediye edildi.

- İstanbul