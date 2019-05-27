CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Zeytinburnu
sahilinde, yer sofrasında iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı
'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme
Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı. Bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına oturan Erdoğan, orucunu burada açtı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, iftar yaptığı kişilerin yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
ve AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak
da eşlik etti. Erdoğan daha sonra sahildeki vatandaşlarla çay içip onlarla sohbet etti.
- İstanbul
Kısıklı
, Zeytinburnu
, Recep Tayyip Erdoğan
, Güncel
Kaynak: DHA