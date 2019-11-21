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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zimbabve Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

21.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:08Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zimbabve Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Mutiwazuka'nın eşi ve çocukları ile birlikte bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktim etti. Erdoğan, Büyükelçi Mutivazuka'nın 12 yaşındaki oğlu Tatenda ve 3 yaşındaki kızı Tayana Esther'i kucağına alarak sevdi. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Ankara, Politika

Kaynak: İHA

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