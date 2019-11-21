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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zimbabve Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zimbabve Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

21.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:48
Erdoğan, Zimbabve Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Mutiwazuka'nın eşi ve çocukları ile birlikte bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktim etti. Erdoğan, Büyükelçi Mutivazuka'nın 12 yaşındaki oğlu Tatenda ve 3 yaşındaki kızı Tayana Esther'i kucağına alarak sevdi. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zimbabve Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı, Ankara, Politika

Kaynak: İHA


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