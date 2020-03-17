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Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapacağı telekonferans öncesi Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

17.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapacağı telekonferans öncesi Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı bir telekonferans gerçekleştirecek. Telekonferansta koronavirüs konusunun da ele alınacağı öğrenildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

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