30 Kasım 2018, 17:15
»»

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirvenin Yapılacağı Alana Geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin yapılacağı alana geldiBUENOS AIRES - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi kapsamında 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu'na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin yapılacağı alana geldi

BUENOS AIRES - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi kapsamında 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu'na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu'na katılacak. Oturumun yapılacağı salona gelen Erdoğan, Arjantin temasları kapsamında ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Arjantin
30 Kasım 2018 Cuma 17:15