Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.
21.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi