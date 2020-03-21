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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

21.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

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