Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız' - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz.

21.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati suretle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı sesli mesajda vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti. Erdoğan sesli mesajında, "Kıymetli kardeşim, bildiğiniz gibi ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizdeki vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede bulunması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati suretle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha bir çok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evde geçirmeye özen gösterelim. Korona virüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda olan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den Türkiye’ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi Haberler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haberler
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
Erdoğan, Twitter’dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan, Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İsrail’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye’de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Adıyaman'da göçük altında kalan iki işçi yaralandı - Haber Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/ - Haber Konya'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek - Haber Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek - Spor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Haber Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu - Haber
Loading