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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz.

21.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati suretle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı sesli mesajda vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti. Erdoğan sesli mesajında, "Kıymetli kardeşim, bildiğiniz gibi ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizdeki vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede bulunması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati suretle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha bir çok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evde geçirmeye özen gösterelim. Korona virüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda olan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla" şeklinde konuştu.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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