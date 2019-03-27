Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Özkaya'dan CHP'li Altay'a Tepki

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanlarından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP'li Engin Altay'ın Afyonkarahisar'da yaptığı Türkiye'nin bir beka sorunu yok açıklamasını eleştirdi. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz- Taşıma- İş Sendikası Ege Bölge Başkanlığı ile Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından iş yeri temsilcileriyle 'İstişare ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı. Hak- İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz- Taşıma- İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay'ın katılımıyla Afyonkarahisar Belediyesi Karayolları Parkı'nda yapılan toplantıya AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, Hak- İş'e bağlı sendikaların başkan ve temsilcileriyle çok sayıda üye katıldı. İş yeri temsilcileri ve üyeler Genel Başkan Toruntay'dan toplu sözleşme ve sosyal haklar konusunda bilgiler aldı.'BUNU YOK MU SAYACAĞIZ'Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanı da olan Milletvekili Ali Özkaya, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın dün Afyonkarahisar'da yaptığı Türkiye'nin bir beka sorunu yok açıklamalarını eleştirdi. Özkaya, Türkiye hamdolsun dimdik ayakta. Bugün bütün sanayi tesislerini gezdik. Türkiye'nin ayakta olduğunu, çalıştığını, ticaretin, ekonomisinin yürüdüğünü görüyoruz. Sıkıntılar olabilir mi Dönemsel olarak olabilir. Ama Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberini hep beraber yaşadığımız ve gördüğümüz ortamda bunu yok saymak ve ülkemize yönelik dünyanın her yerindeki tehditleri yok saymak mümkün değil. 16 bin 500 kilometrede bir terörist Müslümanları katlediyor ve silahının üzerine 'Türkiye, Ayasofya, İstanbul, Konstantinopolis' yazıyor. Bunu yok mu sayacağız 15 Temmuz'da yaşadığımız felaketi yok mu sayacağız Afrin'de, El Bab'da, Cerablus'ta yaşadıklarımızı yok mu sayacağız Irak'ta Kandil'dekileri yok mu sayacağız Gecenin 02.00'sinde bütün dünyanın banka ve borsaları kapalıyken doların bir anda 7 liraya kadar çıkmasını yok mu sayacağız Dünyanın her yerinden ekonomik bombardımanı Türkiye'ye karşı bu tür operasyonları yok mu sayacağız Elbette ki bu tür bir beka sorunumuz var. Hem terörden hem de ekonomik terörden kaynaklı. Ama Türkiye, milletiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderinde bunları aşabilecek güçtedir Allah'ın izniyle dedi.'KADROSUNA KAVUŞMUŞ 1 MİLYONA YAKIN ÜYE VE ÇALIŞANIMIZ VAR'Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz-Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay da toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Devam eden toplu iş sözleşmelerinin olduğuna değinen Toruntay, açıklamasına şöyle devam ettiİşin detaylarımıza baktığımızda ülkemizin genelinde taşeron hadisesi diye uygulamalar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle bu taşeron çalışmalar 696 sayılı kanun ile giderildi. Şu anda kadro alamayan arkadaşlarımız da var ama sayıları çok az. 1 milyona yakın bu ülkede taşeron olarak çalışırken, bugün kadrosuna kavuşmuş üye ve çalışanlarımız var. Tabii ki 696 sayılı kanunla belirlenen ücret artışlarının çerçevesinin dışında mutlaka bu enflasyon farkının da dile getirilmesi gerekiyordu. Bunu da sendikamız ve konfederasyonumuz olarak dile getirdik ve bunun takipçisi olacağız. Birçok konuda bunu açmış durumdayız. Özellikle belediyelerde, başkanlarımız kendi çalıştırdığı personellere direkt kadro ya da taşeronlardan geçen arkadaşlarımıza farklı ücret uygulamalarını gündeme getirdi. Birçok belediyede bunu aşmış vasiyetteyiz. İnşallah bu seçimi tamamladıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da aynı oranda belediyelerde yapılan bu artışların kamu kurumlarında yapılmasını bekliyoruz. Bundan da ümitliyiz. - Afyonkarahisar