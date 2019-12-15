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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Libya Devleti'nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

15.12.2019 02:09 | Son Güncelleme: 15.12.2019 02:14Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Devleti'nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Libya Devleti'nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'nci maddesi gereğince karar verildi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Libya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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