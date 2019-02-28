Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesini ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.<br><br>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İstanbul Sabahattin Zaim İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirilirken, söz konusu alanın Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı'daki kroki bilgilerine yer verildi.<br><br>İstanbul Sarıyer'e bağlı Maslak bölgesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan ise Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Maslak Ek Alanı olarak tespit edildi.<br><br>Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Frenkçiftliği bölgesindeki alan İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu Mahallesi'ndeki alan ise Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.<br><br>Söz konusu kararlar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince verildi.