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Enerji projeleri nedeniyle İstanbul dahil 4 ilde acele kamulaştırma kararı alındı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı" kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilirken İstanbul, Manisa, Bursa ve Kırklareli'ndeki bazı taşınmazların enerji projeleri nedeniyle acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

07.11.2019 06:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:39 Enerji projeleri nedeniyle İstanbul dahil 4 ilde acele kamulaştırma kararı alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu söz konusu alan "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. İstanbul, Manisa, Bursa ve Kırklareli'ndeki bazı taşınmazların da enerji projeleri nedeniyle acele kamulaştırılması kararlaştırıldı

Mahmut Şevket Paşa-1 Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla İstanbul'un Silivri, Alares Rüzgar Enerji Santrali'nin inşası için Manisa'nın Alaşehir, Güney-1 Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı için Bursa'nın Karacabey ve Kıyıköy Rüzgar Enerji Santrali için Kırklareli'nin Vize ilçelerindeki bazı taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

MEVLANA TÜRBESİNİN ARKASI KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLDİ

Konya'nın Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Mevlana Türbesi'nin arkasında yer alan bölge "kentsel yenileme alanı" olarak belirlendi. Söz konusu karar, 5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"un ikinci maddesi uyarınca verildi.

GÜNEYSU MİLLET BAHÇESİ PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar da "Millet Bahçesi Projesi"nin hayata geçirilmesi amacıyla Güneysu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.


Kızılcahamam, Kırklareli, Ankara, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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