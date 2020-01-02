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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Mersin, Kütahya, Gaziantep, Manisa, Elazığ, Ordu ve Malatya'da bazı taşınmazların enerji santralleri ve nakil hatları inşası için acele kamulaştırılmasına karar verildi.

02.01.2020 05:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 05:34 Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
, Kütahya, Gaziantep, Manisa, Elazığ, Ordu ve Malatya'da bazı taşınmazların enerji santralleri ve nakil hatları inşası için acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Mersin'in Mut ilçesinde inşa edilecek Akyel-1 Rüzgar Enerji Santrali ve Gülnar ilçesinde Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Kütahya'da Parmakören KÖK-Seyitömer KÖK Enerji Nakil Hattı, Gaziantep'te Oğuzeli-Ekinveren Enerji Nakil Hattı, Elazığ'da Hamzabey Barajı 1. Etap Enerji Nakil Hattı ile Hamzabey Barajı 2. Etap Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına da karar verildi.
Ayrıca, Manisa'da Karakurt Rüzgar Enerji Santrali, Ordu'da Akkuş Rüzgar Enerji Santrali ve Malatya'da Kayabaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Mustafa Paşa Camii'nin yeniden ihyası amacıyla ise Kemankeş Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Söz konusu kamulaştırma çalışması Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Cumhurbaşkanı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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