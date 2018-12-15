Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden 5 Şüpheli Tutuklandı

Antalya
'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden yürütülen çalışmalarda Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan gözaltına alınan B.G.K. ile B.Ö. ile yine Cumhurbaşkanına Hakaret, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti
Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama suçlarından gözaltına alınan S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanına Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından gözaltına alınan R.G. ile Y.Y. isimli şüpheliler de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA
Antalya Emniyet Müdürlüğü,Antalya
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:25