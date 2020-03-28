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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, görevden alınması sonrasında Ceyhan Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü adlı şahıs, 90 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı.

28.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınması sonrasında Ceyhan Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü adlı şahıs, 90 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı.

AĞZI KAPATILARAK ALANDAN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü, Aydar tarafından ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırılmıştı.

90 GÜN EVDEN ÇIKAMAYACAK

Daha sonra Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Gürü, sevk edildiği mahkemece 90 gün ev hapsi, adli kontrol ve yurt dışı yasağı cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

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