Haberler » 3. Sayfa » 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla yargılanan Pakize Alp Akbaba beraat etti

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla yargılanan Pakize Alp Akbaba beraat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, şikayeti geri çekilmesi üzerine beraat etti.

07.11.2019 23:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:00 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla yargılanan Pakize Alp Akbaba beraat etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, şikayeti geri çekilmesi üzerine beraat etti.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba hakkında, CHP tarafından 5 Aralık 2017'de düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşma sebebiyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı CHP'li milletvekilleri de takip etti.

Duruşmada Akbaba, hakkındaki suçlamayı reddetti ve beraatini talep etti. Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, başka bir davaya ait katılma dilekçesinin bu dosyaya sehven gönderildiğini bildirerek, şikayetten vazgeçtiklerini ifade etti.

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, Akbaba'nın beraatine hükmetti. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:20   İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1'i ağır 6 yaralı
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:22   Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü
00:14   Tekirdağ'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
23:53   Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:55   Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!
22:34   Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
21:06   Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu
13:35   Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:00:49