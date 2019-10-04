Haberler » 3. Sayfa » Haber

Cumhurbaşkanı'na hakarete gözaltı

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

04.10.2019 09:08Cumhurbaşkanı'na hakarete gözaltı
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:09 ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti
17:09 Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
17:08 Kastamonu'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
17:07 Yozgat'ta Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı
17:06 Evine girdikleri çifti polis süsü ile gasp eden 3 şahıstan 2'si tutuklandı
17:06 Viranşehir'de terör propagandasına 7 gözaltı
17:05 Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın korkuttu