10.06.2019 14:49
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Cumhurbaşkanı'na sosyal medyadan hakarete gözaltı

Cumhurbaşkanı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen A.B.Y. hakkında soruşturma açtı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B.Y.'yi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinde dün sabah gözaltına aldı. Şüpheli A.B.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


- Muğla
Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Yatağan, Güncel