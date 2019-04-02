Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanı'na Hakaret İddiası

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan İ.D, işçi servisinde, Çavuşoğlu'nun ilçeye yaptığı ziyaret nedeniyle yolların trafiğe kapatılmasını protesto ettiği sırada araçtaki Z.İ, K.T. ve R.Y. ile tartışmaya başladı.
Bunun üzerine iddiaya göre İ.D, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Dışişleri Bakanı
Çavuşolu'na hareket etti. Söz
konusu 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne giderek İ.D. hakkında şikayette bulundu.
Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Kaynak: AA