01 Nisan 2019, 02:42
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Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ'ye Atama

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'na atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'na atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Bulut atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer başkan yardımcısı Ömer Bulut atanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: İHA