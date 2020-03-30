Cumhurbaşkanı'nın çağrısına Zonguldak Belediye Başkanı Alan'dan destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi.
30.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi. Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum.
Hiçbir virüs bizim, birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir" dedi. - ZONGULDAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi. Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum.
Hiçbir virüs bizim, birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Güncel