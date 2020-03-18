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Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından yapılacak basın toplantısında koltuk düzeninin arasında bir koltuk boşluk bırakılarak önlem alındı.

18.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:05

Çankaya Köşkü'nde koronavirüsle ilgili düzenlenen toplantının ardından Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı yapacağı salon koronavirüse özel olarak düzenlendi.

Türkiye'de de 98 kişide görülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı düzenlendi.

DİKKAT ÇEKEN KOLTUK DÜZENİ

Toplatının ardından Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapacağı salonda hazırlanan koltuk düzeni kameralara yansıdı. Buna göre koltukların arasında bir koltuk boş bırakılarak oturacak kişilerin isimleri yazıldı. Boş bırakılan koltukların üzerine ise "LÜTFEN SAĞLIĞINIZ İÇİN BU KOLTUĞU BOŞ BIRAKINIZ. MESAFEYİ KORUYUNUZ" yazılı kartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu

TERMAL KAMERALAR DEVREDE

Öte yandan ilk olarak Cumhurbaşkanı'yla birlikte ilk defa TBMM'de görülen termal kameraları görevliler bu salonda da yerini aldı. Görevliler, Erdoğan'ın yanındaki isimlerin vücut sıcaklıklarını ölçerek olası bir tehlikenin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu
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Cumhurbaşkanı’nın Çankaya Köşkü’nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, Sağlık , Güncel

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