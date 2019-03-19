Cumhurbaşkanı'nın Kocaeli mitingi öncesinde ekipler harekete geçti: 60 gözaltı

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı'nın Kocaeli mitingi öncesinde ekipler harekete geçti: 60 gözaltıTerör örgütü üyelerinin bulunabileceği metruk binalar didik didik arandıKOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kocaeli'de gerçekleştireceği miting öncesinde alarma geçen polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda farklı suçlardan aranan 60 kişi yakalayarak gözaltına alındı. Ekipler, miting alanı çevresindeki metruk binaları ise didik didik aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenecek olan mitingde vatandaşlara seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli ziyareti öncesinde harekete geçen ekipler geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Edinilen bilgilere göre miting öncesinde alınan tedbirler kapsamında dün sabah saatlerinden itibaren il genelinde 216 ekip, bin 62 polis ve bir dedektör köpeğinin katılımıyla geniş çaplı huzuru uygulaması yapıldı. Tüm gün yapılan kontrollerde metruk binalar ekipler tarafından didik didik aranırken, park, eğlence mekanlarındaki yüzlerce vatandaşın kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.Metruk binalar arandı, risk analizi yapabilen seçici polisler caddeleri dolaştıSabah saat 10.00 sıralarında terör örgütü ile ilişkisi olan şahısların yoğun olarak bulunabileceği metruk binalar, parklar ve benzeri yerlerde kontroller gerçekleştiren ekipler, saat 16.00-19.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici polislerin de arasında bulunduğu ekiplerle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, caddeler ve benzeri yerlerde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler son olarak 20.00-22.00 saatleri arasından sabit yol ve açık eğlence çevrelerinde kontroller yaptı.Farklı suçlardan aranan 60 kişi gözaltına alındıTüm gün boyunca devam eden uygulamalarda 6 bin 902 kişinin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Yapılan kontrollerde kaçakçılık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve benzeri suçlardan aranan 60 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin üzerinde ise 8 gram esrar ele geçirildi. Uygulama kapsamında ekipler tarafından 706 araç durdurarak, araçlarda çeşitli kontroller yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 67 araç sürücüsüne toplam 37 bin 493 TL para cezası kesilirken, 10 araç trafikten men edildi.