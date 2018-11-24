Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı<br><br>Adayların sıralı listesi: </br>Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç </br>Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir </br>Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel </br>Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar </br>Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe </br>Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz </br>Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin </br>Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak </br>Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay </br>Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin </br>Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt