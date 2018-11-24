24 Kasım 2018, 18:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladıAdayların sıralı listesi: Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı

Adayların sıralı listesi:
Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç
Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel
Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe
Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin
Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak
Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay
Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Cafer Özdemir,Amasya,Adıyaman,Recep Tayyip Erdoğan
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:00