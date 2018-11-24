Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı<br><br>Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal </br>Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş </br>Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç </br>Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı </br>Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş </br>Kilis Mehmet Abdi Bulut </br>Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın </br>Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan </br>Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı </br>Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir </br>Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler </br>Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin </br>Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir </br>Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü </br>Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül </br>Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka </br>Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan </br>Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak