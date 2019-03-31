31 Mart 2019, 22:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'da Geleneksel Balkon Konuşması Yapacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'da geleneksel balkon konuşması yapacağım" -"Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Ankara'da geleneksel balkon konuşması yapacağım"
-"Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var"
-"Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt kardeşlerimizin oylarını ipotek altına almak, pranga vurmak istediğine hep dikkat çekmiştim. Kürt kardeşlerimiz iradesini örgüte teslim etmemiştir" Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika
Kaynak: İHA