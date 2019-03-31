Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: " Ankara
'da geleneksel balkon konuşması yapacağım"-"Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var"-"Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt kardeşlerimizin oylarını ipotek altına almak, pranga vurmak istediğine hep dikkat çekmiştim. Kürt kardeşlerimiz iradesini örgüte teslim etmemiştir"
Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika
Kaynak: İHA