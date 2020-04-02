Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 6 ayı ödemesiz 36 ay vade ile 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor.
02.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 6 ayı ödemesiz 36 ay vade ile 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor. Çalışanlarımızın, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, ticaret erbabımızın velhasıl 83 milyonun yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Politika