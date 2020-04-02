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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 6 ayı ödemesiz 36 ay vade ile 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor.

02.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 6 ayı ödemesiz 36 ay vade ile 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor. Çalışanlarımızın, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, ticaret erbabımızın velhasıl 83 milyonun yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını... - Haberler

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