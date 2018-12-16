IHAAW151802-SIY/16-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP
lideri Kılıçdaroğlu
'na seslenerek, "Burası Paris
değil, Hollanda
da değil. Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanların dar ettiyse, yine dar ederiz bunu böyle bilesin. Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı
'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy
Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın" dedi. 16.12.2018 15: 18: 02 TSINNNN - İSTANBUL
Paris,Kemal Kılıçdaroğlu,Cumhuriyet Halk Partisi,Recep Tayyip Erdoğan
16 Aralık 2018 Pazar 15:25