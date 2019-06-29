29.06.2019 11:40
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması - "BM ile işbirliği içerisinde...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması - "BM ile işbirliği içerisinde çalışarak Kaşıkçı cinayetini üzerinin örtülmesine müsaade etmedik.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması
- "BM ile işbirliği içerisinde çalışarak Kaşıkçı cinayetini üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Rapor gerçeği ortaya koydu. Callamard'ın raporunun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Cinayetin tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulması, hesap sorulmasını istiyoruz. Mursi'nin ölümü de tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Mursi şüpheli bir şekilde vefat etmiştir. Yaklaşık yarım saat müdahale yapılmamıştır. Darbecilerin yaptığı açıklamalar vicdan tatmin etmekten uzaktır. Mursi'nin vefatı karşısında demokrasiye daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Halbuki bu tür ölümlerde adli tıp kontrolü kesindir olması gerekir. Aksi takdirde şaibelerin olduğu açıktır nettir. BM başta olmak üzere tüm siyasiler üzerine giderek sormalıyız. Bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa, dünyanın geleceği tehlikelidir. Zirve oturumlarında yaptığımız konuşmalarda da ifade ettik" dedi.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması - BM ile işbirliği içerisinde...
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan , Muhammed Mursi , Güncel

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