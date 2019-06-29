29.06.2019 12:18
Haberler » Güncel » Haber

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması - "BM ile işbirliği içerisinde...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması - "BM ile işbirliği içerisinde çalışarak Kaşıkçı cinayetini üzerinin örtülmesine müsaade etmedik.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması
- "BM ile işbirliği içerisinde çalışarak Kaşıkçı cinayetini üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Rapor gerçeği ortaya koydu. Callamard'ın raporunun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Cinayetin tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulması, hesap sorulmasını istiyoruz. Mursi'nin ölümü de tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Mursi şüpheli bir şekilde vefat etmiştir. Yaklaşık yarım saat müdahale yapılmamıştır. Darbecilerin yaptığı açıklamalar vicdan tatmin etmekten uzaktır. Mursi'nin vefatı karşısında demokrasiye daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Halbuki bu tür ölümlerde adli tıp kontrolü kesindir olması gerekir. Aksi takdirde şaibelerin olduğu açıktır nettir. BM başta olmak üzere tüm siyasiler üzerine giderek sormalıyız. Bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa, dünyanın geleceği tehlikelidir. Zirve oturumlarında yaptığımız konuşmalarda da ifade ettik" dedi.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması - BM ile işbirliği içerisinde...
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan , Muhammed Mursi , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:24 - Erdoğan'dan S-400 açıklaması "Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir...
12:23 Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkı
12:23 En küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katı
12:22 Uyuşturucu operasyonu
12:21 Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada...
12:21 Sokak hayvanları için tasarlanan dostluk aparatı yaygınlaştırılıyor
12:20 Süt ürünlerinin zararı yok