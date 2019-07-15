15.07.2019 23:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınlarına ve gazilere müjde: "Aile Çalışma ve Sosyal...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınlarına ve gazilere müjde: "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınlarına ve gazilere müjde: "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığımız ile bu devletin teminatı altında olsun. Bu vakfımız aracılığı ile şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi yürüteceğimize inanıyorum." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakınlarına ve gazilere müjde: Aile Çalışma ve Sosyal...
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika

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