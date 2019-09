ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü. - NEW YORK