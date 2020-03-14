Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
14.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel
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