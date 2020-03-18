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Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada, "Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

18.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde düzenlenecek toplantı öncesi Çankaya Köşkü'nde konuştu. Koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki birkaç haftalık dönemin iyi yönetilmesi durumunda Türkiye'yi güzel günlerin bekleyeceğini dile getirdi.

"GÜZEL BİR TABLO BİZİ BEKLİYOR"

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkileyen koronavirüs hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Toplantı ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki toplantıda detaylı açıklama yapacağız. Kısa bir giriş konuşmasının ardından tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN CİDDİ EKONOMİK SONUÇLARI OLACAKTIR"

Salgın sürecini değerlendiren Erdoğan, "Bugüne kadar sağlık önlemleri ve tedbirleri hayata geçirdik. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sonuçları ortaya çıkacaktır. Hastalığın salgına dönüşmesini engelleme ve ekonomiyi canlı tutma hedefimiz var. Kur saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya işlerin yoluna girmeye başladığımız dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Tüm ekonominin şartlarının dönemeye devamını sağlamak kolay değil" şeklinde konuştu.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen toplantı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapacak ve alınan kararları bildirecek.

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Erdoğan

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel

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