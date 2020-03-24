Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

24.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

18:27: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı - Haberler 18:26: Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını... - Haberler 18:24: Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yağışı - Haberler 18:20: Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon - Haberler 18:20: AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi (2) - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading