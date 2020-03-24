Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
24.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Politika