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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kısmını hizmete açıyoruz" dedi.

08.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı- Çatalca kısmını hizmete açıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca, Marmara, Kınalı, Politika
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