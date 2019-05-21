Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "Milletimizin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye
ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır."
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Kaynak: AA