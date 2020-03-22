Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
22.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel