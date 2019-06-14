14.06.2019 17:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Millet İttifakı'nın İstanbul...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Millet İttifakı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında yaşananlarla ilgili, "Valiler başkanların o ildeki temsilcisidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında yaşananlarla ilgili, "Valiler başkanların o ildeki temsilcisidir. ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin bu ifadeyi kullanma hakkı yoktur. Olamaz, belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış, protokolü bilmiyor. Bundan dolayı da küfür gibi affedilemez bir yanlışı da yapmışlardır" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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