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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 ile ilgili dedikodular yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 ile ilgili dedikodular yapıldı.

27.08.2019 18:08 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 ile ilgili dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak asmadık. bugün ikinci etabı başladı. Eylül sonuna kadar da bunlar hızla devam edecek. Elemanlarımızın yetiştirilmesi aynen devam ediyor. Bu dayanışmamızı savunma sanayimizin bir çok alanında sürdürelim istiyoruz. Bütün mesele dayanışma ruhudur. Bu dayanışma ruhunu bundan sonraki süreçte roketlerde olsun, savunma sisteminin çeşitli alanlarında olsun geliştireceğiz Türkiye olarak 25 milyar dolar seviyesine çıktık. Hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak" dedi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Eylül, S 400, Politika

Kaynak: İHA

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