Haberler» genel» Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü kutlama etkinliklerine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü kutlama etkinliklerine katıldı -Sivas Kongresinin 100. Yıl dönümüSİVAS - Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

04.09.2019 23:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü kutlama etkinliklerine katıldı
-Sivas Kongresinin 100. Yıl dönümü
SİVAS - Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresinin 100 yıl dönümü kutlama etkinlikleri aylar öncesinden başlayan etkinliklerle kutlanmaktaydı. Bugün ise Kongre Müzesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Sivas Halayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehter Takımının gösterisi ile başladı.
Etkinliklerde ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Ardından saygı durumu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından Kongre ve Etnografya müzesi ziyaret edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü kutlama etkinliklerine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
01:45   Beytüşşebap'lı öğrenciler Sivas'ta konser verdi
00:44   Hacire Akar ile başlayan HDP'ye tepki dalgası büyüyor
00:34   Kapadokya'dan sonra yabancıların uğrak yeri tarih şehri Kırşehir olacak
00:23   1 metrelik oltayla 2 adet 20 kiloluk dev sinarit yakaladı
00:18   Kadına şiddet konusuna "dilek ağacında" dikkat çektiler
00:18   4 Eylül 2019 Haberleri
23:55   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü kutlama etkinliklerine katıldı