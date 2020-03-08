Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarında 59 şehit verdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarında 59 şehit verdik.
08.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye topraklarında 59 şehit verdik. Buna karşılık rejimin 3 bin 400 unsurunu etkisiz hale getirdik" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika
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