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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.

21.10.2019 12:27Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, AB ülkeleri dahil. Hepsi. Hani siz teröre karşıydınız? Ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bu terör örgütleri NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Burada hep birlikte samimi olarak teröre karşı olanlar bunun ispatını yapmak zorundadır. Hangi uluslararası terör toplantısına girersek önce bunun hesabını sorun. Sizi biz tanırız deyin. Teröristlerle nasıl yan yana olduğunuzu, dirsek temasında olduğunuzu biliyoruz deyin. Uluslararası camiada hesaba çekin" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Hani, Güncel

Kaynak: İHA

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