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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır"BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır" dedi.

07.10.2019 18:30
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır"
BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır" dedi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır" dedi. Erdoğan, "Sırbistan tarafının ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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