Cumhurbaşkanı Sevgisi 77'lik Nineye Seçim Çalışması Yaptırıyor

Kaynak: AA

Diyarbakır'da yaşayan 77 yaşındaki Saliha Gündüz, ilerleyen yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi nedeniyle AK Parti'nin seçim çalışmalarında görev alıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'ı her ziyaretinde miting meydanındaki platforma çıkarak ona sevgisini gösteren Gündüz, daha önceki seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de AK Parti için çalışıyor.Her gün AK Parti Sur İlçe Başkanlığına gelerek partililerle vakit geçiren Gündüz, görüştüğü gençlere Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ülkede sağlanan gelişmeleri ve kazanımları anlatıyor.Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker, tansiyon, astım ve kalp hastalığı bulunmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyle AK Parti'nin çalışmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi."Cumhurbaşkanımızın yoluna canımı veririm"Referandum çalışmaları sırasında yüksekten düşmesi sonucu ayağından ve başından yaralandığını ifade eden Gündüz, "O; memleketini, toprağını, bayrağını, milletini, devletini, Türkiye'yi savunan adamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'min, bayrağımın, memleketimin yoluna gerekirse canımı veririm. Bayrağımız inmesin. O bayrağı dedelerimizin ve nenelerimizin kanıyla aldık. Ne mutlu onun değerini bilen adama." dedi.AK Parti sayesinde Türkiye'ye huzur geldiğini dile getiren Gündüz, geçmişte yaşanan sıkıntılara değindi.Gündüz, "Akşam 20.00'den sonra evimden çıkamıyordum. Şimdi gece bile gezebiliyorum. AK Parti şehrimize hizmet yaptı. Kimse Diyarbakır'a daha önce hiçbir hizmet yapmadı. Taş üstüne taş koymadılar. Yazık bizim bu memleketimize. Altın gibidir. Allah'ın bereketi bu topaklarda var." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana tanıdığını ve ona hayran olduğunu ifade eden Gündüz, "O adam Allah diye yola çıktı. Diyarbakır'a geldiğinde görüştüm. Onunla konuşmaktan çok mutlu oldum. Onunla gurur duyuyorum. 'Benden bir şey istiyor musun?' diye sordu. 'Senden bir şey istemiyorum.' dedim." şeklinde konuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin tepkisini dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanım diktatör, kabadayı değil. Cumhurbaşkanım insanını savunan adamdır. Benim Cumhurbaşkanım kendi insanına kurşun sıkmıyor, Müslümanları öldürmüyor, camileri yıkmıyor. Cuma günü namazda 50 adamı öldürüyorsun, 70 adamı yaralıyorsun. Bu hangi kitapta var? Bunu hiçbir insan ve mezhep kabul edemez. Ey Netanyahu sana sesleniyorum, senin o oğluna diyorum, sen kimsin? Katil sensin. Milleti öldüren sizsiniz."Saliha Gündüz, gece gündüz seçim çalışmalarına katıldığını belirterek, en çok da gençlerle bir arada seçim çalışması yürütmekten mutluluk duyduğunu aktardı."Allah'ımız, devletimiz var, başka bir şeyimiz yok." ifadesini kullanan Gündüz, şöyle konuştu:"Bu dünyadaki en büyük muradım Sayın Erdoğan evime misafir olsun. Beni telefonla arasın. Çayımı, kahvemi içsin. Eşim vefat etmeden önce, gücüm yeterse seni hacca götüreceğim demişti. O vefat etti. Bu muradım içimde kaldı. Sayın Cumhurbaşkanım beni bu sene hacca göndersin. Başka bir şey istemiyorum.""Onunla moral buluyor, ondan enerji alıyoruz"AK Parti Sur Belediye Başkan Adayı Şafak Yontürk de seçim çalışmalarına "neno" dedikleri Saliha ninenin de katıldığını, kendisinin 2007 yılından bu yana desteğini esirgemediğini söyledi.Yontürk, "Neno bizim enerji kaynağımız, moralimiz. Onunla moral buluyor, ondan enerji alıyoruz. Halkımızın da büyük teveccühü var nenomuza. Onun hızına yetişemiyoruz, ona ayak uydurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.